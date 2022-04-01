Украина

Футболіст розповів, що для нього росіян більше не існує.

Екс-нападник Артем Кравець зізнався, що не сумнівається у перемозі України над ворогом.

"Ні на секунду у мене немає сумнівів, що ми переможемо. Наша країна, люди, збройні сили України, у мене просто немає слів, кожного дня схиляю голову перед ними та допомагаю, чим можу.

Дуже сподіваюся, що кожне життя, яке поклала наша країна, люди, які загинули — це не буде дарма. Ми відновимо нашу цілісність та незалежність від наших "друзів", які пішли на нас війною.

Величезна гордість та повага кожному українцю, який зараз допомагає у війні проти фашистів, будемо називати речі своїми іменами.

Люди з країни, яка зараз воює та знищує наші міста, сидять вдома і просто мовчать, де б вони не знаходилися. Таким діям може бути жодного виправдання. Для мене цих людей більше не існує", — сказав Кравець.