Украина

До гравця виявляють інтерес деякі клуби.

Донецький Шахтар готовий продати свого бразильського захисника Додо. Про це повідомляє UOL Esporte.

До молодого захисника проявляють інтерес деякі клуби, серед яких Баварія, Арсенал, Борнмут та інші.

За футболіста "гірники" хочуть отримати не меньше ніж 20 мільйонів євро.

Також інформують, що сам гравець готовий почекати до літа, щоб вибрати найкращій варіант продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал розглядає Додо як змінника для Карвахаля.