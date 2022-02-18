Украина

Бразильский футболист в скором времени может перебраться в испанский чемпионат.

Защитник донецкого Шахтера Додо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает DefensaCentral.

По информации источника, руководство "сливочных" рассматривает варианты на позицию правого защитника, чтобы предоставлять отдых 30-летнему испанцу Даниэлю Карвахалю.

В настоящее время в шорт-листе мадридского клуба находятся Додо, Альваро Одриосола (Фиорентина), Рис Джеймс (Челси) и Норди Мукиэле (Лейпциг).

Также отмечается, что наиболее дешевым вариантом является Одриосола, который был арендован "фиалками" у Реала.

Ранее СМИ сообщали, что "горняки" намерены выручить за Додо около 25 миллионов евро.