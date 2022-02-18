Бразильский футболист в скором времени может перебраться в испанский чемпионат.
Додо, ФК Шахтер
18 февраля 2022, 13:23
Защитник донецкого Шахтера Додо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает DefensaCentral.
По информации источника, руководство "сливочных" рассматривает варианты на позицию правого защитника, чтобы предоставлять отдых 30-летнему испанцу Даниэлю Карвахалю.
В настоящее время в шорт-листе мадридского клуба находятся Додо, Альваро Одриосола (Фиорентина), Рис Джеймс (Челси) и Норди Мукиэле (Лейпциг).
Также отмечается, что наиболее дешевым вариантом является Одриосола, который был арендован "фиалками" у Реала.
Ранее СМИ сообщали, что "горняки" намерены выручить за Додо около 25 миллионов евро.