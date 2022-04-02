Украина

Клуб продовжить представляти Україну.

Напередодні у ЗМІ з'явились чутки про можливе зникнення луганської Зорі з футбольної мапи України.

Але у клубі спростували ці чутки запевнив, що "чорно-білі" продовжать боротися за найвищі місця в УПЛ.

"Останнім часом дедалі частіше у різних ЗМІ з'являється інформація про можливе зникнення з футбольної мапи України того чи іншого клубу. Нещодавно у цьому контексті згадувалася луганська Зоря, яка з підсумком осінньої частини сезону-2021/22 посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

Однак ніяких підстав для хвилювання у вболівальників триразового бронзового призера чемпіонату України не існує. Варто зазначити, що рішення про зняття того чи іншого колективу з чемпіонату є прерогатива виключно президента клубу.

Зоря була і буде. Вона і надалі буде брати участь у чемпіонаті України, прагнучі здобуття призових місць, аби достойно представляти наш футбол на міжнародній арені", — повідомляється в Instagram клубу із посиланням на видання UA-Football.