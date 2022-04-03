Фахівець був у небезпеці протягом 37 діб.
Костянтин Голуб, ФК Колос
03 апреля 2022, 16:50
Тренер з фізичної підготовки Колоса Костянтин Голуб зумів вирватися з полону терористів з РФ. Про це повідомляє прес-служба клубу з УПЛ.
"Наш тренер з фізичної підготовки Костянтин Владленович Голуб нарешті вирвався з російського полону і тепер у перебуває у безпеці.
Він провів у підвалі приватного будинку під Києвом 37 діб і щоденно був на межі життя та смерті.
Про російських мародерів з автоматами, про 13 отворів в його будинку від снарядів, про вбивства орками домашніх тварин та багато інших реалій цієї жахливої війни він згодом розповість сам", — повідомляється у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ напередодні повність звільнили Київську область від загарбників.