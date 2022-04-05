Керманич юнацької збірної України був у складі одного з добровольчих батальйонів.
ВОЛОДИМИР ЄЗЕРСЬКИЙ, УАФ
05 апреля 2022, 08:27
Аналітик молодіжної збірної України (U-21) Євген Гресь повідомив, що головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський брав участь у обороні Києва.
З українським фахівцем усе гаразд.
"Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський понад місяць тримав оборону Києва у складі одного з добровольчих батальйонів", — написав Гресь у Facebook.
Нагадаємо, що 2 квітня вся Київська область була звільнена від російських окупаційних військ.