Украина

Єзерський брав участь в обороні Києва

Керманич юнацької збірної України був у складі одного з добровольчих батальйонів.

ВОЛОДИМИР ЄЗЕРСЬКИЙ, УАФ

Аналітик молодіжної збірної України (U-21) Євген Гресь повідомив, що головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський брав участь у обороні Києва. З українським фахівцем усе гаразд. "Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський понад місяць тримав оборону Києва у складі одного з добровольчих батальйонів", — написав Гресь у Facebook. Нагадаємо, що 2 квітня вся Київська область була звільнена від російських окупаційних військ.