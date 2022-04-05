Украина

Все залежить від того, коли РФ виведе з України свої окупаційні війська.

Центральний півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко вважає, що нинішній сезон української Прем'єр-ліги ще можна дограти, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення до нашої країни.

"Я думаю, що все можливо. Це залежить від того, коли Росія виведе свої війська з нашої країни й наступить мир.

Якби вони завтра це зробили, то через два-три тижні на заході України, де є інфраструктура, можна було б спокійно дограти.

Якщо цього не станеться, немає шансів. Зараз немає можливості зібрати всі команди, складнощі з інфраструктурою. Кожен більше переживає за свою сім'ю та за ситуацію в країні", — заявив Степаненко.

Нагадаємо, шо тренувальний комплекс Шахтаря під Києвом зазнав обстрілів.