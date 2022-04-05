Украина

Фахівець вважає, що збірні з країни-террористки потрібно прибирати звідусіль.

Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вважає, що збірні та клуби з РФ потрібно відсторонити від усіх міжнародних змагань.

"Я бачив фото того, що трапилося зі стадіоном у Чернігові, це дуже велика біда. Звичайно, будуть проблеми, але в Україні розумні люди, і я впевнений, що вони зможуть вирішити ці проблеми у найкоротший термін. Звісно, ​​якщо Путін припинить агресію проти України.

В Італії бачення цієї ситуації одностайне. Ми повністю підтримуємо Україну, без сумнівів. А я на 100% згоден із рішеннями ФІФА та УЄФА.

Країна із такою поведінкою, як РФ, не може брати участь у міжнародних змаганнях", — сказав Лучі.

Раніше повідомлялося, що український арбітр Денис Шурман почав судити чемпіонат Німеччини.