Украина

Деніс Шурман перебрався до Гамбурга.

Після початку війни РФ проти України Деніс Шурман почав працювати у Німеччині — повідомив офіційний сайт УАФ.

“Після початку війни мені з родиною доверося віїхати з Вишневого на Житомирщину, — росказав Шурман. — У мене син має захворювання, яке потрібно постійно спостерігати. Деякі ліки доводиться замовляти за кордоном. А з огляду на те, які перебої почалися з препаратами, ми з дружиною вирішили вивезти дитину до Європи”.

“Спочатку до Польщі, потім до Німеччини. Оформили всі документи, а потім я за допомогою УАФ та комітету арбітрів підготував лист-звернення до Німецького футбольного союзу. За деякий час мені зателефонував голова комітету арбітрів Німеччини”.

“Спочатку мене просто запросили на матч, щоб ознакомився з місцевими умовами. 1 квітня я відсудив матч 5-ї ліги та вже отримав призначення на матч 4-ї ліги. Також мені надійшло запрошено взяти участь у семінарі арбитрів Бундесліги”.

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