Форвард Зорі також висловився про свого колишнього одноклубника Дмитра Іванісеню, який виступає за Крилья Совєтов.
Артем Громов, ФК Зоря Луганськ
06 апреля 2022, 21:56
Нападник луганської Зорі Артем Громов прокоментував повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів на територію України.
"Я відчуваю повну ненависть до цих людей. Мене в школі завжди вчили, що слов'яни, те-се, але зараз розумію, що у нас навіть раси різні. Ми — люди, а це — чорти, демони, як хочете називайте".
"Тим більше те, що відбувається в Маріуполі, що вчора почали показувати, що було в Бучі, я б їх, звичайно, вбивав, причому найжорстокішим чином, і виганяв би їх, гнав якнайдалі. До побачення, зібрав усі свої пожитки і сухпайки 30-річної давності та назад на територію Росії. На нашій території їм нічого робити: ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму".
"Один мій друг, Дмитро Іванісеня, там застряг, не може просто вибратися звідти. Контракт, який не дозволяють йому розірвати. Є контракт, зобов'язання. Йому там такі цифри б'ють за розрив, що йому просто доведеться продати себе частинами", — сказав Артем Громов в інтерв'ю ТК Футбол.
Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.