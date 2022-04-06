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Форвард Зорі також висловився про свого колишнього одноклубника Дмитра Іванісеню, який виступає за Крилья Совєтов.

Нападник луганської Зорі Артем Громов прокоментував повномасштабне військове вторгнення російських терористів та окупантів на територію України.

"Я відчуваю повну ненависть до цих людей. Мене в школі завжди вчили, що слов'яни, те-се, але зараз розумію, що у нас навіть раси різні. Ми — люди, а це — чорти, демони, як хочете називайте".

"Тим більше те, що відбувається в Маріуполі, що вчора почали показувати, що було в Бучі, я б їх, звичайно, вбивав, причому найжорстокішим чином, і виганяв би їх, гнав якнайдалі. До побачення, зібрав усі свої пожитки і сухпайки 30-річної давності та назад на територію Росії. На нашій території їм нічого робити: ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму".

"Один мій друг, Дмитро Іванісеня, там застряг, не може просто вибратися звідти. Контракт, який не дозволяють йому розірвати. Є контракт, зобов'язання. Йому там такі цифри б'ють за розрив, що йому просто доведеться продати себе частинами", — сказав Артем Громов в інтерв'ю ТК Футбол.

Нагадаємо, раніше український півзахисник Спеції Віктор Коваленко розповів, як росіяни вбили його друга прямо на блокпосту.