Украина

Український фахівець подякував українським захисникам, які охороняють нашу країну від російських окупантів та терористів.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував участь своєї команди у благодійному турнірі в Львові на користь народу України, який постраждав від російської агресії.

"Я радий, що в такий час ми можемо займатися своєю улюбленою справою. Хороший турнір, хороші команди. Всі отримали насолоду від гри, тому що ми вже місяць без футболу.

Дякую збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні грати у футбол", — сказав Вірт в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше Юрій Вірт передав ЗСУ 220 тисяч гривень за медаль переможця Кубку УЄФА.