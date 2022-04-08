Украина

Zashchitnik Shakhtera stal odnoklubnikom Karlosa De Peny. 53 / 5 000 Результаты перевода Захисник Шахтаря став одноклубником Карлоса Де Пени.

Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Вітао, права на якого належать донецькому Шахтарю.

22-річний центрбек перебрався до табору бразильського клубу на правах орендної угоди, яка буде розрахована на три місяці.

Нагадаємо, раніше до Інтернасьйоналу перебрався вінгер київського Динамо Карлос Де Пена, який також був змушений покинути український клуб через російську агресію на території України.