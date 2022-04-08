Украина

Офіційни особи Динамо обговорили майбутнє клубу.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу та президент киян Ігор Суркіс провели зустріч в Румунії с приводу майбутнього столичного клубу.

Окрім керманича та президента на зустрічі були також працівники клубу та агент Аркадій Запорожану, повідомляє Prosport.ro.

В підсумку, сторони дійшли до того, що Суркіс продовжить фінансування клубу, а сам румунський фахівець отримує повну довіру від керівництва клубу.

Відзначимо, що раніше ультрас Легії звинуватили братів Суркісів у зв'язках з РФ.