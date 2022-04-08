Офіційни особи Динамо обговорили майбутнє клубу.
суркіс та луческу, фото динамо київ
08 апреля 2022, 10:25
Головний тренер Динамо Мірча Луческу та президент киян Ігор Суркіс провели зустріч в Румунії с приводу майбутнього столичного клубу.
Окрім керманича та президента на зустрічі були також працівники клубу та агент Аркадій Запорожану, повідомляє Prosport.ro.
В підсумку, сторони дійшли до того, що Суркіс продовжить фінансування клубу, а сам румунський фахівець отримує повну довіру від керівництва клубу.
Відзначимо, що раніше ультрас Легії звинуватили братів Суркісів у зв'язках з РФ.