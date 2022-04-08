Украина

Форвард Полісся висловився щодо війни в Україні.

Нападник житомирського Полісся Денис Янаков розповів про своє ставлення до війни в Україні, яку розв'язала РФ.

Також футболіст поділився, як його клуб допомагає країні в цей час.

"Всі зароблені в товариських матчах гроші ми відправляємо на потреби армії та людей, що потребують допомоги. Велике "дякую" хочеться сказати президенту клубу Геннадію Буткевичу, що не залишив клуб на зберіг його. Він допомагає армії, за що йому велике спасибі.

Після перемоги футбол знов буде радувати вболівальників по всій Україні. Я пишаюсь тим, що я українець", — розвповів Янаков ТК Футбол 1/2/3.

Раніше президент Вереса розповів про жахи війни, що торкнулись його оточення.