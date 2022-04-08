Украина

Футболіст розповів, як зараз допомагають Україні.

Нападник ковалівського Колоса Володимир Лисенко розповів, як гравці клубу і інші допомагають Україні під час війни з терористами.

"Деякі наші футболісти перебувають на базі, допомагають, волонтерять. Наш головний тренер теж їздить та допомагає всім, чим може.

Звичайно, наш президент Андрій Засуха робить все для свого селища і теж знаходиться там.

Найголовніше, щоб ми залишилися живими, вижили наші українці та військові, і щоб ми виграли цю війну. Я дуже цього хочу і вірю в це", — розповів гравець.