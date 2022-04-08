Украина

Захисник більше не виражає невдоволеність клубом.

Захисник донецького Шахтаря Ефим Конопля приєднався до свого клубу на сборах в Туреччині.

Раніше сам футболіст заявляв, що клуб призупинив дію контракту та перестав виплачувати заробітну плату. Тим не менш, наразі Конопля більше не виражає незадоволеність.

Нагадаємо, що суперниками Шахтаря стануть відомі європейські топ-клуби. 3 квітня Шахтар зіграє проти Бешикташа, а 19 квітня — з Фенербахче. Дати поєдинків проти Севіл'ї, Хайдука, ПСЖ та Лаціо поки невідомі.

Раніше до команди приєднався Роберто Де Дзербі.