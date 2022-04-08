Украина

Екс-капітан "мужиків" висловився про майбутнє луганського клубу.

Напередодні в пресі з'явилися чутки про те, що через повномасштабне військове вторгнення на територію України російських терористів та окупантів футбольний клуб Зоря Луганськ може припинити своє існування.

Тренер Зорі U-19 Микита Каменюка заявив, що луганський клуб продовжить існувати після війни.

"Генеральний директор нам сказав: "Найголовніша задача — залишитися живим, зберегти сім'ї в безпеці". А клуб буде далі існувати, коли це все закінчиться.

Зідзвонюємось зі своїми колегами, друзями, футболістами, хлопцями з основної команди та молодіжної, підтримуємо зв'язок, дізнаємось хто й де перебуває, чим займається. Знаю, що багато хлопців допомагають нашій армії, хтось в територіальній обороні, хтось допомагає фінансово", — заявив Каменюка в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше форвард луганської Зорі Артем Громов заявив, що зараз немає зв'язку із президентом клубу Євгеном Геллером.