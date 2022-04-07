Украина

Форвард Зорі висловився про те, що його клуб нібито припинить своє існування.

Нападник луганської Зорі Артем Громов прокоментував інформацію про те, що його команда може припинити своє існування через повномасштабне російське вторгнення на територію України.

"Звичайно, коли вийшла ця новина, то це шокувало всіх. Ми не можемо на це вплинути. З президентом зв’язку немає. Гендиректор каже, що може. От і все", — заявив Громов в інтерв'ю ТК Футбол.

Нагадаємо, раніше Артем Громов розповів, що думає про російських окупантів.