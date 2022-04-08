Украина

Керманич Шахтаря заявив, що, як і раніше, він бачить своє майбутнє в стані "гірників".

Напередодні головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі приєднався до своєї команди в Туреччині, де у неї заплановані тренувальний збір та в подальшому благодійний турнір Shakhtar Global Tour for Peace.

Італійський фахівець висловився про героїзм українського народу, який протистоїть російським оккупантам, убивцям, терористам та злочинцям, а також торкнувся теми свого майбутнього.

"Ми тут більше як друзі, а не як тренери. Приїхали, щоб підтримати наших гравців та наших співробітників, аби допомогти всій Україні".

"Моє майбутнє? Я, як і раніше, ставлю Шахтар на перше місце у своїх думках про майбутнє. Зараз ми всі чекаємо, щоб зрозуміти, яким буде сценарій наступного сезону".

"Хочу висловити величезну повагу всім людям в Україні. Вони виявили великий дух, захищаючи країну. Я вірю, що війна скоро завершиться, і ми гратимемо на футбольних поля", — цитує слова Роберто Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Шахтар оголосив календар благодійних матчів на підтримку України.