Украина

Генеральний директор Шахтаря висловився про проведення благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace.

Напередодні донецький Шахтар оголосив календар благодійних матчів на підтримку України, народ якої продовжує протистояти російській агресії.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував проведення цього благодійного турне.

"Ми хочемо цими матчами говорити про війну і мир в Україні. Про жахливу війну, яку розв'язала Росія проти України, про страждання та руйнування, які ця війна принесла нашій країні.

Про мир – необхідність завершити це безумство, повернутися до нормального життя й відновити країну. Наші меседжі прості: Stop War in Ukraine та Football for Peace – цим усе сказано", — цитує слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що першими суперниками підопічних Роберто Де Дзербі стануть грецький Олімпіакос, польська Легія, турецький Фенербахче та хорватський Хайдук.