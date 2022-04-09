Захисник може знову стати гравцем донеччан.
Ярослав Ракицький, getty images
09 апреля 2022, 13:18
Ярослав Ракицький приєднається на зборах у Туреччині до донецького Шахтаря вже найближчим часом.
Про це повідомив директор із футболу клубу Даріо Срна в ефірі телеканалів Футбол 1/2/3.
Однак поки що невідомо, чи приєднається гравець до Шахтаря на постійній основі, чи тільки візьме участь у товариських матчах.
Зазначимо, що Ярослав Ракицький виступав за Шахтар з 2006 по 2019 рік.
Нагадаємо, що раніше Ракицький покинув Зеніт через "важку сімейну ситуацію".