Украина

Захисник Металіста 1925 повернувся до Грузії.

Грузинський захисник Металіста 1925 Соломон Кверквелія став гравцем клубу Гагра, який грає у Вищій лізі чемпіонату Грузії — повідомила прес-служба харків'ян.

Клуб пішов на зустріч 30-річному гравцю та через війну в Україні достроково призупинив дію контракту з футболістом.



Цього сезону Кверквелія за наш клуб провів 7 офіційних матчів.



Соломон провів 41 матч за національну збірну Грузії (0 голів) та до Металіста 1925 грав за Рубін, Нафтохімік, Локомотив М та Ротор.