Захисник Металіста 1925 повернувся до Грузії.
Соломон Кверквелія, фото ФК Металіст 1925
09 апреля 2022, 13:59
Грузинський захисник Металіста 1925 Соломон Кверквелія став гравцем клубу Гагра, який грає у Вищій лізі чемпіонату Грузії — повідомила прес-служба харків'ян.
Клуб пішов на зустріч 30-річному гравцю та через війну в Україні достроково призупинив дію контракту з футболістом.
Цього сезону Кверквелія за наш клуб провів 7 офіційних матчів.
Соломон провів 41 матч за національну збірну Грузії (0 голів) та до Металіста 1925 грав за Рубін, Нафтохімік, Локомотив М та Ротор.