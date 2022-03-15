Германия

Футболіст відправився до Німеччини.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Самуель Обінайя буде тренуватися з леверкузенським Баєром.

"Наш клуб на цей важкий час намагається для них знайти гідні місця та умови для тренувань і подальшого розвитку.



Завдяки партнерам нашого клубу у Європі нам вдалося домовитися з леверкузенським Баєром щодо нашого талановитого 16-річного півзахисника Самуеля Обінайї", — повідомляється в Instagram клубу.

Нагадаємо, що форвард Зорі Овусу Фрімпонг та захисник Динамо Алан Ауссі тренуються з Борусією Д.

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