Украина

Легіонери харківського клубу не полишили територію країни.

У той час як іноземні гравці донецького Шахтаря, київського Динамо та дніпровського Дніпра-1 вимушено залишають Україну через черговий виток агресії проти неї, харківський Металіст 1925 зумів домовитися зі своїми легіонерами стосовно надання їх прихистку у більш безпечному місці, проте залишитися у межах нашої країни.

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Марлісон, Фабіньо та Дерек вирушили у західному напрямку, зупинившись на базі суперників за Прем’єр-лігою, львівського Руху, де будуть знаходитися певний час до налагодження ситуації.

"Наразі Марлісон, Фабіньо та Дерек перебувають на базі ФК Рух у Винниках та забезпечені всім необхідним. За що ми дуже вдячні Григорію Петровичу Козловському!

Суперники на полі, друзі у такий важкий для нашої країни час!", — ідеться у офіційній заяві клубу з цього приводу.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі залишив розташування команди у Києві, дочекавшись того моменту, коли усі його іноземні підопічні зможуть безпечно перетнути кордон.