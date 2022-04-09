Украина

Володар Золотого м'яча допомагає бійцям ЗСУ.

Легендарний український футболіст Ігор Бєланов допомагає бійцям ТрО, ЗСУ, яких постійно навідує та підіймає бойовий дух.

"Можна багато говорити й розповідати, половина цих керівників, вибачте мені, навіть матюкатись не хочу, порозбігалися і їх немає, а говорять дуже багато й красиво. А УАФ, яку очолює Павелко, надає допомогу у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Львові. Всюди їздять і допомагають, не покинули нашу країну. Це не гучні слова, не лестощі, я ні від кого не залежу. Навіть якщо я там працюю, я завжди говорю правду і за це мене люблять.

Спасибі їм, вони приїхали в моє місто, і я побачив гуманітарну допомогу, ставлення, вони ходили по барикадах. Це має бути, чого ж сидіти і кричати в газетах, як все чудово та красиво? А де ви, хлопці, чому не залишилися тут, а розповідаєте казки десь далеко, як ви любите нашу країну?

Намагаюся бути корисним нашим збройним силам, їздити по батареях, дитячих будинках. Все, що відбувається сьогодні, що я побачив, я був шокований. Хворих дітей, мабуть, треба показувати путіну та всій його бригаді, щоб вони бачили, як вони борються з неонацистами та олігархами.

У мене реально немає часу навіть на відпочинок, бо ти розумієш, що ти хочеш зробити щось хороше, навіть якусь дрібницю: брати Золотий м’яч, показувати бійцям на передовій, говорити про чемпіонати світу, якось відволікати їх. Я не просто приходжу до них, а залишаюся на години три, заходжу в бліндажі і дивлюся, як все відбувається.

Якщо ми беремо бійців, то у них настрій піднесений з однієї простої причини: бо Одесу ніяк не можуть захопити. Я бачу, як поводяться хлопці на батареях, дух переможців не падає, гарний настрій. Це дуже приємно бачити та чути", — розповів Бєланов.