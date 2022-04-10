Украина

Український форвард подякував героям, які захищають нашу країну від російських окупантів.

Нападник Дніпра-1 та національної збірної України Артем Довбик звернувся до українських захисників, які героїчно протистоять російським окупаційним військам, які прийшли до нашої країни з повномасштабною війною та нелюдськими злочинами.

"Збройні сили України – це головна команда нашої країни на сьогодні. Доля всіх українців зараз у їхніх руках та ногах. Дивлячись на те, як вони долають ворога, а в деяких напрямках проводять контратаки, у мене з'являється віра та гордість.

Хочеться побажати їм сил і щоб швидше все закінчилося. Вони у серцях кожного українця, вони герої", — сказав Довбик в програмі Футбол NEWS

Нагадаємо, раніше колишній клуб Артема Довбика, датський Мідтьюлланд, розмістив прапор України на своїй формі, щоб підтримати український народ у боротьбі з терористами та окупантами з РФ.