Украина

Капітан Металіста 1925 висловився стосовно війни в Україні.

Триває черговий виток агресії проти України, тому продовжують з’являтися нові коментарі футболістів провідних клубів країни стосовно їх ставлення до війни.

Долучився із власною позицією до обговорення голкіпер та капітан харківського Металіст 1925 Денис Сидоренко.

"Неможливо без сліз дивитися на те, що зараз відбувається з Харковом. Щодня руйнуються будинки, школи, садочки, гинуть мирні жителі. Серце кров'ю обливається, коли ти все це бачиш щодня.

Утім, Харків завжди був, є та буде українським містом. Харків ніколи не здасться!

Деякі мої родичі поїхали, дехто залишився у Харкові. Тримаю зв’язок із ними щодня. Вони кажуть, що росіяни бомблять місто щодня. Люди бояться вийти надвір, бо не знають, куди прилетить черговий снаряд. Вони знаходяться у підвалах, бомбосховищах.

Хочу подякувати ЗСУ, лікарям, волонтерам, комунальникам — ви всі для нас герої. Перемога буде за нами!", — заявив український футболіст.

Нагадаємо, що напередодні бразильський екс-нападник харків’ян Дерек присвятив свій гол у новому клубі Україні.