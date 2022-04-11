Дерек дебютував за Шапекоенсе.
Дерек, фото ФК Шапекоенсе
11 апреля 2022, 10:32
Колишній форвард Металіста 1925 відзначився голом в дебютному матчі за Шапекоенсе в бразильський Серії В та присвятив його Україні та усім харків'янам — повідомила прес-служба клубу УПЛ.
"Цей гол я присвячую усім своїм українським друзям, клубу "Металіст 1925" й усім харків’янам, — сказав Дерек. — Нехай війна скоріше закінчиться, щоб ми змогли знову зустрітися на футбольних полях".
"Хай Бог береже вас всіх. І мої обійми усім жителям України".
За взаємною згодою Дерек та Металіст 1925 достроково розірвали контракт. З 1 квітня форвард уклав угоду з Шапекоенсе.