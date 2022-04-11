Бразилия

Дерек дебютував за Шапекоенсе.

Колишній форвард Металіста 1925 відзначився голом в дебютному матчі за Шапекоенсе в бразильський Серії В та присвятив його Україні та усім харків'янам — повідомила прес-служба клубу УПЛ.

"Цей гол я присвячую усім своїм українським друзям, клубу "Металіст 1925" й усім харків’янам, — сказав Дерек. — Нехай війна скоріше закінчиться, щоб ми змогли знову зустрітися на футбольних полях".

"Хай Бог береже вас всіх. І мої обійми усім жителям України".

За взаємною згодою Дерек та Металіст 1925 достроково розірвали контракт. З 1 квітня форвард уклав угоду з Шапекоенсе.