Украина

Футболіст закликає людей вірити у перемогу України над фашистськими загарбниками.

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов у патріотичному пості закликав людей не здаватися, та вірити у перемогу України у цій війні.

"Перемога створюється не на стадіоні Перемога — це щоденні тренування. Тренування — це щоденні звички. Звички — це щоденні дії. Дії — це щоденні думки.

Перемога народжується в голові. Задовго то того, як футболіст робить перший крок на переповнений стадіон. І цей пост не про футбол.

Не дозволяйте перемогти комусь у вашій голові! Україна — це воля. Воля вільно мислити. Українці — це вільні люди. Козацькому роду нема переводу!", — написав футболіст в Instagram.