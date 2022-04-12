Футболіст закликає людей вірити у перемогу України над фашистськими загарбниками.
Андрій Пятов, Getty Images
12 апреля 2022, 07:52
Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов у патріотичному пості закликав людей не здаватися, та вірити у перемогу України у цій війні.
"Перемога створюється не на стадіоні Перемога — це щоденні тренування. Тренування — це щоденні звички. Звички — це щоденні дії. Дії — це щоденні думки.
Перемога народжується в голові. Задовго то того, як футболіст робить перший крок на переповнений стадіон. І цей пост не про футбол.
Не дозволяйте перемогти комусь у вашій голові! Україна — це воля. Воля вільно мислити. Українці — це вільні люди. Козацькому роду нема переводу!", — написав футболіст в Instagram.