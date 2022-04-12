Футболіст поверниться на батьківщину.
Жуніньо, Зоря
12 апреля 2022, 10:56
Захисник луганської Зорі Жуніньо поверниться у Бразилію. Про це повідомляє журналіст Віктор Пімента.
За його інформацією, Жуніньо перейде до Гояса. Там він проведе залишок сезону на правах оренди.
У Зорю бразилець перейшов влітку 2020 року з Вардару на правах вільного агента. Його контракт діє до 2024 року.
На його рахунку 31 поєдинок за "чорно-білих" в усіх змаганнях, у яких він забив один гол та віддав два асисти.
Нагадаємо, що луганська Зоря спростувала чутки про можливе розформування.