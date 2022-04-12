Украина

Футболіст поверниться на батьківщину.

Захисник луганської Зорі Жуніньо поверниться у Бразилію. Про це повідомляє журналіст Віктор Пімента.

За його інформацією, Жуніньо перейде до Гояса. Там він проведе залишок сезону на правах оренди.

У Зорю бразилець перейшов влітку 2020 року з Вардару на правах вільного агента. Його контракт діє до 2024 року.

На його рахунку 31 поєдинок за "чорно-білих" в усіх змаганнях, у яких він забив один гол та віддав два асисти.

Нагадаємо, що луганська Зоря спростувала чутки про можливе розформування.