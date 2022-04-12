Функціонер Шахтаря заявив, що президент клубу не покинуть нашу країну через російську агресію.
Рінат Ахметов, ФК Шахтар Донецьк
12 апреля 2022, 20:25
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відповів на запитання щодо того, чи залишив Україну президент клубу Рінат Ахметов після повномасштабного військового вторгнення російських окупантів та терористів.
"Наскільки я знаю, Рінат Ахметов в Україні. Ми спілкуємося фактично щодня. Звичайно, у нас всі розмови навколо того, що відбувається в нашій країні. Усі сконцентровані сьогодні на допомозі армії, нашому народові, біженцям, дітям.
Сьогодні футбольні акценти змістилися у бік допомоги у нашій біді. Президент, його фонд, Метінвест та ДТЕК – вони всі допомагають дуже серйозно.
Наскільки я пам'ятаю, сьогодні вже понад 1,5 мільярда гривень було пожертвувано на різні речі: їжу, воду, медицину, військові засоби тощо. Сьогодні всі розмови йдуть лише про це, бо наше завдання – перемогти ворога. Сьогодні це питання номер один", — заявив Палкін в програмі Денисов Time. Війна.
Нагадаємо, що донецький Шахтар нині перебуває у Туреччині, де готується до чергового благодійного матчу на підтримку України проти польської Лехії. Поєдинок відбудеться 14 квітня у Польщі.