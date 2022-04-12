Украина

Функціонер Шахтаря заявив, що президент клубу не покинуть нашу країну через російську агресію.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відповів на запитання щодо того, чи залишив Україну президент клубу Рінат Ахметов після повномасштабного військового вторгнення російських окупантів та терористів.

"Наскільки я знаю, Рінат Ахметов в Україні. Ми спілкуємося фактично щодня. Звичайно, у нас всі розмови навколо того, що відбувається в нашій країні. Усі сконцентровані сьогодні на допомозі армії, нашому народові, біженцям, дітям.

Сьогодні футбольні акценти змістилися у бік допомоги у нашій біді. Президент, його фонд, Метінвест та ДТЕК – вони всі допомагають дуже серйозно.

Наскільки я пам'ятаю, сьогодні вже понад 1,5 мільярда гривень було пожертвувано на різні речі: їжу, воду, медицину, військові засоби тощо. Сьогодні всі розмови йдуть лише про це, бо наше завдання – перемогти ворога. Сьогодні це питання номер один", — заявив Палкін в програмі Денисов Time. Війна.

Нагадаємо, що донецький Шахтар нині перебуває у Туреччині, де готується до чергового благодійного матчу на підтримку України проти польської Лехії. Поєдинок відбудеться 14 квітня у Польщі.