Украина

Функціонер "гірників" висловився про нинішню кадрову ситуацію в команді в умовах воєнного часу.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про ситуацію з контрактами іноземних гравців команди, багато хто з яких перейшов до інших клубів на правах орендних угод після дозволу ФІФА через повномасштабне військове вторгнення окупантів з РФ в Україну.

"ФІФА дала можливість їм йти до кінця сезону в оренду без нашої згоди. Це не повноцінний трансфер. Наприклад, Тете і Вітао вирішили піти в Ліон і бразильський Інтер до кінця сезону. Щодо Вінісіуса, то це повноцінний трансфер у Реал із правом викупу. Зараз обговорюється Маркос Антоніо та Фернандо.

Щодо Нереса, Додо та Педріньо — питання відкрите. У них є агенти, сподіваюся, буде результат, але рухається все складно. Є чутки, що агенти сподіваються, що після 30 червня гравців заберуть вільними агентами. Як я вже казав, ми спілкувалися з президентом УЄФА і він казав, що такого не станеться. Бо якщо це станеться, то це ставить під питання існування клубу.

Сьогодні всі розмови лише про те, як кожен структурний підрозділ може допомагати армії, нашому народу – це те, що сьогодні ми говоримо. У розмовах про існування та про майбутнє немає сенсу, тому що ми самі не розуміємо, коли це закінчиться і за яких умов. Важко навіть зрозуміти, що завтра буде. Сьогодні горизонт планування – 2-3 дні. Ми можемо якось красиво розмірковувати про продовження поточного сезону, закінчення чемпіонату або початок наступного сезону, але це всі мрії", – розповів Палкін у програмі Денисов Time. Війна.

Нагадаємо, раніше Сергій Палкін рас відповів на запитання щодо того, чи залишив Україну президент клубу Рінат Ахметов після повномасштабного військового вторгнення російських окупантів та терористів.