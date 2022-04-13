Украина

Екс-наставник луганського клубу висловився щодо функціонера.

Колишній головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб висловився щодо екс-гендира "чорно — білих" Сергія Рафаїлова.

Нагадаємо, функціонер підтримав бомбардирування України з боку РФ, назвавши вбивства наших людей — звільненням.

"Це просто хвора людина. Це біомаса, яка стількі грошей вкрала у Зорі — тому його і вигнали з клубу. Будинок у Геленджику, квартира в Краснодарі, зятя та сина забезпечив. Він крав ще коли у міні-футболі працював", — розповів Вернидуб для pressing.

Раніше наставник Шерифу розповів, чому вирішив долучитись до лав ЗСУ.