Украина

Доля чемпіонату України все ще не вирішена.

Директор Української Прем'єр-Ліги Євген Дикий розповів про можливість достроково завершити сезон.

Тим не менш, функціонер не залишає надії дограти цей розіграш чемпіонату за спортивним принципом.

"Ми маємо два варіанти розвитку подій. Перший, самий оптимістичний — у нас получиться дограти сезон та виявити переможців за спортивним принципом.

Другий — визнати цей чемпіонат недійсним через форс-мажорні обставини. Тоді просто потрібно буде готуватись до наступного сезону. Зараз ми ведемо переговори зі стадіонами на заході країни, але треба що отримати відповідь від деяких клубів — чи зможуть вони взагалі грати.

Я вважаю, що чемпіонат треба догравати тількі з умови, що всі клуби зможуть грати", — розповів Дикий.

ВІдзначимо, що раніше Вербіч висловився щодо ситуації, що склалась.