Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".

Донецький Шахтар уже встиг розпочати цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Другим суперником "гірників" стане польська Лехія — четверта команда місцевої Екстракляси, проти якої команда з Донецька зіграє 14 квітня, о 20:30 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону Польстат Плюс Арена у місті Гданськ.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що раніше колектив Роберто Де Дзербі поступився грецькому Олімпіакосу.