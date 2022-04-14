До вашої уваги — товариська гра за участі "гірників".
фото ФК Шахтар Донецьк
14 апреля 2022, 08:30
Донецький Шахтар уже встиг розпочати цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.
Другим суперником "гірників" стане польська Лехія — четверта команда місцевої Екстракляси, проти якої команда з Донецька зіграє 14 квітня, о 20:30 за київським часом.
Гра відбудеться на полі стадіону Польстат Плюс Арена у місті Гданськ.
На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.
Нагадаємо, що раніше колектив Роберто Де Дзербі поступився грецькому Олімпіакосу.