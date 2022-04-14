Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо також розпочало цикл благодійних поєдинків у рамках європейського турне, зібрані кошти з якого підуть на потреби біженців із України, яка зазнає чергового витку агресії в свій бік.

Другим суперником "біло-синіх" стане турецький Галатасарай — 14 команда місцевої Суперліги, проти якої команда з України зіграє 14 квітня, о 17:00 за київським часом.

Гра відбудеться на полі стадіону NEF Stadyumu у місті Стамбул.

На Football.ua буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Нагадаємо, що раніше колектив Мірчі Луческу здолав польську Легію.