Украина

Футболіст приховав стосунки своєї сім'ї з терористами.

Київське Динамо оголосило про розірвання контракту з форвардом команди U-19 Артуром Уваровим.

Причиною такого рішення став той факт, що батько футболіста — один з представників влади террористичної організації "ЛНР".

"Сьогодні вранці футбольному клубу «Динамо» стало відомо про те, що футболіст юнацької команди Уваров Артур Максимович приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови "комітету народної ради" так званої "ЛНР" з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності.

Ми не схвалюємо "сталінські методи", в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, Уваров не одразу дав позитивну відповідь!

Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем", — наголошує офіційна заява столичного клубу.

Відзначимо, що раніше екс-гендир Зорі Сергій Рафаїлов, відомий своїми проросійськими поглядами, підпав під критику Юрія Вернидуба.