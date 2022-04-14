Украина

Функціонер вважає, що Україну захищають нацисти.

Товариська зустріч між румунським Стяуа та київським Динамо не відбудеться через вислови президента "армійців" на адресу полку Азов, який у складі ЗСУ захищає незалежній нашої країни.

Справа в тому, що Джіджі Бекалі назвав наших воїнів "нацистами".

"Керівництво Динамо вважає неприпустимим висловлювання власника Стяуа Джіджі Бекалі щодо українського полку Азов і не бачить можливості проведення цього поєдинку.

Динамо дякує клубу Стяуа та його президентові Джіджі Бекалі за допомогу в організації тренувального процесу нашої команди в Румунії, але наголошує, що найвищий пріоритет зараз це незалежність нашої країни та всіх, хто забезпечує це військовим та дипломатичним шляхом.

Замість матчу з FCSB наша команда проведе благодійний поєдинок із чинним чемпіоном та нинішнім лідером чемпіонату Румунії ЧФР Клуж", — наголошує офіційна заява київського клубу.

Раніше Динамо відрахувало футболіста, чий батько виявився одним з ватажків так званої "ЛНР".