Украина

Керманич національної збірної України подякував нашим захисникам.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков торкнувся теми повномасштабного військового вторгнення російських окупантів до нашої країни, подякувавши українським героям і захисникам.

"Я дякую Збройним силам України за те, що вони роблять для нашої країни й всіх нас. Бажаю хлопцям якнайшвидшої перемоги.

Зараз багато говорять про те, що на нашу армію чекає масштабна битва. Сподіваюся, що вони встоять, підуть у контрнаступ і звільнять нашу країну повністю. Якщо це станеться, то буде дуже добре для всієї нашої країни та людей", — заявив Петраков в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше ФІФА затвердила дату матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна.