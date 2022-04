Стало відомо, коли збірна України зустрінеться з Шотландією в півфінальному матчі плей-офф Чемпіонату світу.

Національна команда зустрінеться із "тартановою армією" першого червня, повідомляє Асоціація футболу Шотландії.

Our @FIFAWorldCup Play-Off Semi-Final against Ukraine will be played on Wednesday, 1 June.



The winner of this match will face Wales in a Play-Off Final on Sunday, 5 June.



Tickets bought for the original Ukraine match remain valid.



➡️ More information: https://t.co/o9tIUubdPJ pic.twitter.com/4SDZo19LVp