Украина

Благодійна зустріч завершилася на користь "гірників" із мінімальною перевагою у рахунку.

У другому благодійному матчі на підтримку України, народ якої героїчно веде боротьбу з російськими окупантами, донецький Шахтар зустрівся з гданською Лехією та здобув перемогу з рахунком 3:2.

Автором двох голів у складі "гірників" став крайній талановитий півзахисник Михайло Мудрик, який спершу реалізував пенальті на 7-й хвилині, а вдруге на 58-й хвилині вивів Шахтар уперед.

За польський колектив, у свою чергу, голами відзначилися Діабате та Оконевські, останній з яких повернув рівновагу у рахунку в компенсований до другого тайму час.

Втім, Шахтарю таки вдалося здобути перемогу в цьому протистоянні. На останніх хвилинах замість Михайла Мудрика вийшов 12-річний уболівальник із Харцизька на ім'я Дмитро, рідне місто якого окуповане військами РФ з 2014 року. Саме цей хлопець приніс "гірникам" символічну перемогу у цьому благодійному матчі.

Нагадаємо, що всі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Лехія — Шахтар 2:3

Голи: Діабате, 12, Оконевські, 90+2 — Мудрик, 7 (пен.), 58, Дмитро, 90+4

Стартовий склад Шахтаря: