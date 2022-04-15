Украина

Вінгер Динамо розповів про емоційний стан команди на товариських матчах.

Атакувальний півзахісник київського Динамо Віктор Циганков висловився щодо товариських матчів, які клуб проводить на підтрімку України.

Футболіст розуміє, що зараз всім дуже важко, але вони роблять все, що від футболістів залежить.

"Дуже важко емоційно — всі розуміють те, що коїться в нашій країні, де вбивають дітей. Ми виїхали до Європи, щоб зібрати кошти для постраждалих від війни, для ЗСУ, для тих дітей, що зараз під бомбами — це наша місія.

Ми дуже вдячні Польші та Варшаві — дуже гарні спогади про цю країну. Дуже теплий прийом, ми дійсно дуже вдячні. Кожен має робити все, щоб допомогти своїй країні. Хто вміє — воює, хто ні — збирає як ми кошти, треба робити все для нашої перемоги", — сказал Циганков клубній прес-службі.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та обзор товариського матчу Галатасарай — Динамо.