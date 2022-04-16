Благодійний матч відбудиться у Румунії.
Фото ФК Динамо
16 апреля 2022, 13:56
В рамках благодійного матчу під гаслом Match for Peace! Stop the War! київське Динамо зіграє проти румунського ЧФР Клуж.
Поєдинок пройде 20 квітня у румунському місті Клуж-Напока на стадіоні Dr. Constantin Rădulescu. Початок гри о 21:30 за київським часом.
Прес-служба Динамо Київ повідомляє, що українські біженці з Румунії мають безкоштовний доступ до цього матчу.
Бажаючим відвідати гру достатньо прийти в каси на стадіоні з документом, що засвідчує особу та українське громадянство, щоб безкоштовно забрати квиток.
Фанатам Клужа та іншим іноземцям квитки будуть платними (10 — 50 лей). Усі кошти, зібрані від продажу квитків на благодійний матч, будуть направлені на допомогу українцям, які постраждали від російської військової агресії.