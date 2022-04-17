Украина

Керманич Чорноморця розповів про поточний стан команди.

Одеський Чорноморець, як і решта українських клубів, спробували евакуювати власних гравців у більш безпечні регіони країни на тлі чергового витку агресії, проте цей процес не відбувся без непередбачуваних подій.

Головний тренер команди, Роман Григорчук, який ще не встиг провести на чолі команди жодного офіційного поєдинку, розповів про стан власних виконавців та перспективи футболу в Україні загалом.

"Немає одного конкретного місця, де разом перебуває команда, бо так склалася ситуація. Із легіонерами, звичайно, не могло бути інакше, вони роз'їхалися. Добре, що більшість із наших легіонерів зараз влаштовані в командах та мають можливість грати та тренуватися.

У інших футболістів, думаю, думки в голові приблизно такі, як у мене. Я їх чув і розумію, що кожен думає, перш за все, про свою сім'ю, своїх дітей.

Футбол зараз точно відійшов на другий план. Але думаю, що спортсмени все ж таки знаходять якусь можливість для того, щоб підтримувати себе в формі, тренуватися індивідуально.

Зрозуміло, що футболіст багато втрачає. Це серйозний удар по спортсменах. Також варто брати до уваги їхній психологічний стан. Футбольні, професійні втрати для гравців дуже великі", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що раніше склад "моряків" залишили болгарські легіонери.