Турецький клуб має намір скористатися ситуацією в Україні.
МАРЛОН, GETTY IMAGES
17 апреля 2022, 14:21
Відразу троє футболістів донецького Шахтаря можуть продовжити свою кар'єру в турецькому Фенербахчі. Про це повідомляє Takvim.
За інформацією джерела, перед благодійним товариським матчем із "гірниками" керівництво "орлів" має намір провести переговори з керівниками донецького клубу. Головною темою розмови будуть потенційні трансфери гравців.
Також зазначається, що турки цікавляться Марлоном, Ісмаїлі та Давидом Нересом.
Турецький клуб вже давно стежить за виступами бразильців і хоче домовитись із "гірниками" про трансфери за оптимальними цінами.
Нагадаємо, матч Фенербахче – Шахтар відбудеться 19 квітня о 17:00 за київським часом.