Украина

Турецький клуб має намір скористатися ситуацією в Україні.

Відразу троє футболістів донецького Шахтаря можуть продовжити свою кар'єру в турецькому Фенербахчі. Про це повідомляє Takvim.

За інформацією джерела, перед благодійним товариським матчем із "гірниками" керівництво "орлів" має намір провести переговори з керівниками донецького клубу. Головною темою розмови будуть потенційні трансфери гравців.

Також зазначається, що турки цікавляться Марлоном, Ісмаїлі та Давидом Нересом.

Турецький клуб вже давно стежить за виступами бразильців і хоче домовитись із "гірниками" про трансфери за оптимальними цінами.

Нагадаємо, матч Фенербахче – Шахтар відбудеться 19 квітня о 17:00 за київським часом.