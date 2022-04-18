Ізраїльський вінгер готуватиметься до благодійних матчів "гірників" на підтримку України.
Манор Соломон, ФК Шахтар Донецьк
18 апреля 2022, 16:49
Крайній атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон приєднався до команди, яка продовжує готуватися до майбутніх матчів благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace на підтримку України.
Як повідомляє прес-служба Шахтаря, 22-річний ізраїльтянин тренуватиметься з "гірниками" та може взяти участь у наступному товариському поєдинку проти турецького Фенербахче, який відбудеться завтра, 19 квітня, о 17:00.
Раніше повідомлялося, що Манор Соломон з наступного сезону виступатиме за лондонський Фулгем, який є головним претендентом на повернення до англійської Прем'єр-ліги за підсумками цьогорічної кампанії Чемпіоншипу.
"Дачники" заплатять за ізраїльського вінгера 7,5 мільйона євро, при цьому Шахтар залишить за собою 15% від майбутнього продажу футболіста.