Украина

Ізраїльський вінгер готуватиметься до благодійних матчів "гірників" на підтримку України.

Крайній атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон приєднався до команди, яка продовжує готуватися до майбутніх матчів благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace на підтримку України.

Як повідомляє прес-служба Шахтаря, 22-річний ізраїльтянин тренуватиметься з "гірниками" та може взяти участь у наступному товариському поєдинку проти турецького Фенербахче, який відбудеться завтра, 19 квітня, о 17:00.

🧡 Манор Соломон прибув до табору «Шахтаря» ⚒



Ізраїльський півзахисник із командою готуватиметься до матчів Shakhtar Global Tour for Peace.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLfNdLz1rN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 18, 2022

Раніше повідомлялося, що Манор Соломон з наступного сезону виступатиме за лондонський Фулгем, який є головним претендентом на повернення до англійської Прем'єр-ліги за підсумками цьогорічної кампанії Чемпіоншипу.

"Дачники" заплатять за ізраїльського вінгера 7,5 мільйона євро, при цьому Шахтар залишить за собою 15% від майбутнього продажу футболіста.