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Наставник юнацької збірної України поділився своїми думками про підготовку.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олег Кузнєцов прокоментував підготовку національної команди до еліт-раунду відбору Євро-2022.

"Усе, що ми плануємо, виконується. Працюємо у дворазовому режимі. Фізична форма хлопців мені подобається. Всі 20 виконавців, на яких ми розраховуємо, у строю.

Суперники? Я переглянув кілька матчів збірної Косово, але футболістам ми даємо інформацію на теоретичному занятті напередодні поєдинку. А вже в перший ігровий день наочно поспостерігаємо за італійцями та поляками. На папері — Італія фаворит. По-перше, це збірна з іменем, а по-друге, італійці — господарі змагань.

Звичайно, суперники мають перевагу над нашою командою. Відсутність ігрової практики, мабуть, є головною проблемою нашої збірної. Попри це, той самий Владислав Кравець тренувався з Баварією. Максим Деркач був у Аталанті. Андрій Маткевич та Максим Василець працювали з Брюгге. Давід Фесюк представляє Гайдук. Там же займався Степан Лисенко. Також ми маємо у своєму складі двох нападників, які представляють Ювентус та Мілан. Вірю, що цей досвід допоможе хлопцям показати свої найкращі якості.

На нашій землі триває війна, тому ми говоримо хлопцям, що треба діставати додаткові резерви, бути більш сконцентрованими, вимогливими до себе. А те, що футболісти мають величезне бажання потрапити на чемпіонат Європи, видно з їхньої віддачі на тренуваннях", - наводить слова Кузнєцова прес-служба УАФ.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Давід Фесюк (Гайдук, Хорватія), Владислав Кравець (Шахтар Донецьк).

Захисники: Даніл Білоконь, Єгор Сизонюк, Олексій Гусєв, Назар Балаба (усі — Динамо Київ), Микола Огарков, Мар'ян Бац (обидва — Шахтар Донецьк), Степан Лисенко (ДВУФК Дніпро).

Півзахисники: Дмитрій Кремчанін, Назар Янчишин, Андрій Маткевич, Євген Микитюк, Максим Василець (усі — Динамо Київ), Євген Янович, Максим Деркач, Олександр Якименко (усі — Шахтар Донецьк).

Нападники: Микита Дзень (Динамо Київ), Андрій Фірман (Ювентус, Італія), Влад Нагрудний (Мілан, Італія).

Свій перший матч збірна України проведе проти Косово. Гра відбудеться 20 квітня, о 13:00 за київським часом. Далі будуть зустрічі з Польщею та Італією.