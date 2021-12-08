Украина

Подопечные Олега Кузнецова сыграют против Италии, Косово и Польши.

Сегодня, 8 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда отбора на Евро-2022, по итогам которой своих соперников узнала сборная Украины U-17 (игроки 2005 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

По ходу жеребьевки было сформировано восемь групп по четыре команды. В финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года в Израиле, выйдут восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами в матчах против первой и третьей команд своих групп. Сборная Израиля получила прямую путевку в финальную часть на правах хозяина турнира.

Во время жеребьевки подопечные Олега Кузнецова находились во второй корзине и по ее итогам "сине-желтых" выпали такие соперники, как Италия, Косово и Польша.

Результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2022:

Группа 1: Нидерланды, Греция, Словакия, Венгрия.

Группа 2: Швейцария, Дания, Швеция, Латвия.

Группа 3: Германия, Чехия, Шотландия, Грузия.

Группа 4: Испания, Эстония, Бельгия, Босния и Герцеговина.

Группа 5: Великобритания, Люксембург, Россия, Франция.

Группа 6: Италия, Украина, Косово, Польша.

Группа 7: Словения, Турция, Сербия, Уэльс.

Группа 8: Болгария, Ирландия, Португалия, Финляндия.

Напомним, во время отборочного этапа команда Олега Кузнецова обыграла Казахстан и Португалию, а до этого уступила Уэльсу.