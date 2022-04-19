Украина

Італійський фахівець не приховує розчарування через те, що його команда практично повністю розпалася, а сезон в УПЛ навряд чи відновиться.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі висловився про кадрову ситуацію в команді після повномасштабного військового вторгнення окупантів з РФ на територію України, після якого багато легіонерів "гірників" знайшли собі нові команди до кінця поточного сезону.

"Те, що відбувається – це сумно. Що є найважчим? Чемпіонат навряд чи поновиться. Найважче, що команда розпалася, бразильці вже в інших командах. Приїхав лише Марлон, а потім Соломон, ізраїльтянин.

Інші легіонери знайшли собі інші команди, а стосовно тих, хто залишився, я відчуваю особливу гордість. Ми граємо у футбол на благо, навіть якщо це нелегко.

Продовжити працювати із Шахтарем чи повернутися додому? Звичайно, продовжувати, тому що це було правильно, я не думаю, що ми зробили щось героїчне чи робимо щось більше", — цитує слова Де Дзербі I love Palermo calcio з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, у наступному благодійному матчі на підтримку України донецький Шахтар зіграє з турецьким Фенербахче. Початок о 17:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.