Украина

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку на підтримку України.

У рамках третього товариського матчу на підтримку українського народу, який веде героїчну боротьбу проти російських окупантів, донецький Шахтар мінімально поступився Фенербахче.

Головним героєм цього благодійного поєдинку став Валенсія, який відзначився єдиним та переможним для турецького клубу голом.

Огляд матчу:

Фенербахче — Шахтар 1:0

Гол: Валенсія, 26

Шахтар: Пятов (Шевченко 46) — Конопля (Капінус 46), Бондар, Матвієнко (Марлон 46), Ракицький (Фарина 52) — Степаненко, Бондаренко — Топалов (Топалов 46), Соломон, Мудрик — Сігеєв (Борячук 64)

Фенербахче: Ертугул, Назім, Тіссеран, Шалай, Новак, Густаво, Соса, Арда, Бурак, Валенсія, Беріша.